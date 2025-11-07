Футболист ЦСКА вместе с фанатами скандировал оскорбительную кричалку про «Спартак»

Футболист московского ЦСКА Алексей Бондаренко после матча Молодежной футбольной лиги (МФЛ) против столичного «Спартака» скандировал оскорбительную кричалку про красно-белых, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

В матче против «Спартака» Бондаренко забил три мяча, а его команда победила со счетом 3:2. После матча он подошел к фанатской трибуне ЦСКА и начал скандирование нецензурной кричалки про «Спартак».

19 июля 2025 года футболисты молодежной команды «Спартака» одержали победу над ЦСКА со счетом 1:0. После матча игроки красно-белых подошли к фанатам и скандировали вместе с ними оскорбительную кричалку в адрес соперников.

Спартаковцы пели вместе с болельщиками почти всей командой, один из футболистов — Матвей Кузнецов — даже взял громкоговоритель, который у него быстро отобрал один из представителей штаба красно-белых.

Ранее фанаты сборной Англии оскорбляли премьер-министра Кира Стармера на матче с Андоррой.