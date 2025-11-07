На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболист ЦСКА вместе с фанатами скандировал оскорбительную кричалку про «Спартак»

Игрок ЦСКА Бондаренко скандировал оскорбительную кричалку про «Спартак»
Футболист московского ЦСКА Алексей Бондаренко после матча Молодежной футбольной лиги (МФЛ) против столичного «Спартака» скандировал оскорбительную кричалку про красно-белых, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

В матче против «Спартака» Бондаренко забил три мяча, а его команда победила со счетом 3:2. После матча он подошел к фанатской трибуне ЦСКА и начал скандирование нецензурной кричалки про «Спартак».

19 июля 2025 года футболисты молодежной команды «Спартака» одержали победу над ЦСКА со счетом 1:0. После матча игроки красно-белых подошли к фанатам и скандировали вместе с ними оскорбительную кричалку в адрес соперников.

Спартаковцы пели вместе с болельщиками почти всей командой, один из футболистов — Матвей Кузнецов — даже взял громкоговоритель, который у него быстро отобрал один из представителей штаба красно-белых.

Ранее фанаты сборной Англии оскорбляли премьер-министра Кира Стармера на матче с Андоррой.

