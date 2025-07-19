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Футболисты «Спартака» скандировали нецензурную кричалку вместе с фанатами

Футболисты «Спартака» оскорбили соперников из ЦСКА
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«Спартак» молодёжный

Футболисты молодежной команды «Спартака» одержали победу над ЦСКА со счетом 1:0. После матча игроки красно-белых подошли к фанатам и скандировали вместе с ними оскорбительную кричалку в адрес соперников.

Спартаковцы пели вместе с болельщиками почти всей командой, один из футболистов — Матвей Кузнецов — даже взял громкоговоритель, который у него быстро отобрал один из представителей штаба красно-белых. Примечательно, что в прошлом сезоне на 75 тысяч рублей был оштрафован игрок основной команды «Зенита» Андрей Мостовой за аналогичное действие уже в адрес «Спартака».

В дерби молодежных команд «Спартака» и ЦСКА единственный мяч забил Георгий Рыков, он отличился на 44-й минуте. При этом в концовке армейцы не реализовали пенальти.

Сегодня начнет выступление в новом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) основа красно-белых. На своем поле подопечные Деяна Станковича примут махачкалинское «Динамо», игра начнется в 20:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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