Российские теннисистки потеряли шанс на выход в полуфинал Итогового турнира WTA

Теннисистки Андреева и Шнайдер не смогут выйти в полуфинал Итогового турнира WTA

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер потерпели второе поражение в групповом этапе Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.

Встреча с венгерско-бразильской парой Тимеа Бабош — Луиза Стефани продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:2, 7:10.

Российский дуэт, занимающий пятый номер посева, не смог реализовать ключевые моменты в решающем супер-тайбрейке. После двух поражений в двух матчах Андреева и Шнайдер занимают последнее место в группе Лизель Хубер и досрочно лишились шансов на выход в полуфинал.

В заключительном матче группового этапа россиянки встретятся с чешско-американской парой Катерина Синякова — Тейлор Таунсенд.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев стал 12-й ракеткой мира.