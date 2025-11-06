Экс-глава «Локомотива» объяснил, с чем связано поражение клуба от «Спартака»

Экс-глава «Локомотива» Наумов о поражении от «Спартака»: вышли совсем неготовыми

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что поражение команды от «Спартака» в первом матче четвертьфинала Кубка России связано с неподготовленностью футболистов перед игрой. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я не думаю, что это было отражение поражения от «Зенита» в чемпионате. Просто «Локомотив» вышел абсолютно неготовым к матчу. Вышли, будто матч ничего не решает, все равно из Кубка не вылетаешь, отсюда недонастрой абсолютный», — заявил Наумов.

Экс-президент также отметил, что, несмотря на полный стадион, у команды были «потухшие глаза, как на товарищескую игру».

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над «Локомотив» в четвертьфинале пути Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:3. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене». «Газета.Ru» вела текстовую вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что хочет домой.