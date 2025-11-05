«Зенит» и «Динамо» объявили составы на матч Кубка России

Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» назвали стартовые составы на первый матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Зенит»: Латышонок, Эракович, Вега, Горшков, Нино, Алип, Михайлов, Мостовой, Жерсон, Лусиано, Соболев.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Зайдензаль, Кутицкий, Осипенко, Маричаль, Окишор, Бителло, Маухуб, Нгамалё, Сергеев.

Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Егор Егоров из Нижнего Новгорода.

Ответный матч будет сыгран в Москве на стадионе «Динамо» 27 ноября. Начало встречи — 20:30 по московскому времени.

В сезоне-2024/25 Кубок России выиграл московский ЦСКА, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для армейского клуба этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее «Краснодар» вырвал победу у «Оренбурга» в матче Кубка России.