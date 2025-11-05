«Никто не может понять, что за вирус»: Рудковская о состоянии сына Плющенко

Рудковская о сыне Плющенко: пока никто не может понять, что за вирус

Гендиректор школы «Ангелы Плющенко», продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская призналась, что пока никто не может понять, чем заболел 12-летний Александр Плющенко. Ее слова приводит Sport24.

«Сейчас ждем анализы, чтобы понять этиологию вируса. Сейчас пока никто не может понять, что за вирус, потому что он дает только высокую температуру. Горло не болит, насморка — нет. Только температура и тошнота. У него и у нас взяли все анализы, но говорят, что это какая-то мутирующая форма ротавируса, поэтому сложно определить», — заявила она.

Также Рудковская рассказала о состоянии здоровья сына.

3 ноября в своей день рождения Плющенко-старший представил в Санкт-Петербурге шоу «Спящая красавица». После выступления он рассказал, что сын катался с температурой, поскольку для него не было замены. 4 числа Рудковская опубликовала видеообращение сына, в котором он поделился подробностями о своем самочувствии.

В октябре Плющенко-младший одержал победу на соревнованиях по фигурному катанию в Наро-Фоминске. Он набрал 192,91 балла по сумме короткой и произвольной программ. Это были первые старты юного фигуриста в новом сезоне.

В академии подтвердили, что Александр был единственным участником в категории 1-го спортивного разряда. Несмотря на отсутствие конкуренции, спортсмен показал личный рекорд.

