Рудковская объяснила, почему сын Плющенко выступал с температурой в шоу

Рудковская о выступлении сына Плющенко с температурой: он сам принял решение

Гендиректор школы «Ангелы Плющенко», продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская объяснила, почему 12-летний Александр Плющенко выступал с температурой в шоу «Спящая красавица». Ее слова приводит Sport24.

«Саша сам принял такое решение, никто на него не влиял. Он катается все второе отделение и часть в первом. У нас три аншлага подряд, поэтому нельзя за несколько часов кого-то подготовить на эту роль или отменить шоу. Если бы у нас была замена, вопрос об участии Саши в шоу не стоял», — рассказала она.

3 ноября в своей день рождения Плющенко-старший представил в Санкт-Петербурге шоу «Спящая красавица». После выступления он рассказал, что сын катался с температурой, поскольку для него не было замены. 4 числа Рудковская опубликовала видеообращение сына, в котором он поделился подробностями о своем самочувствии.

В октябре Плющенко-младший одержал победу на соревнованиях по фигурному катанию в Наро-Фоминске. Он набрал 192,91 балла по сумме короткой и произвольной программ. Это были первые старты юного фигуриста в новом сезоне.

В академии подтвердили, что Александр был единственным участником в категории 1-го спортивного разряда. Несмотря на отсутствие конкуренции, спортсмен показал личный рекорд.

Ранее Рудковская призналась, что они с Плющенко еще не знают, чем заболел их сын.