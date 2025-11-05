«Бавария» в меньшинстве обыграла «ПСЖ» в Лиге чемпионов

В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская «Бавария» обыграла «Пари Сен-Жермен».

Игра прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победетелей дублем отметился колумбийский вингер Луис Диас, у проигравшей команды единственный мяч забил Жоау Невеш. В компенсированное время Луис Диас получил прямую красную карточку за грубый фол против марокканского защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими.

После этой победы немецкий клуб набрал 12 очков и возглавил общую таблицу Лиги чемпионов. Парижане с активом в девять баллов сохранили место в топ-8, которая дает право на прямой выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

