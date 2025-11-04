На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шесть игроков детской хоккейной команды обратились за медпомощью после ДТП

В Ростовской области шесть попавших в ДТП хоккеистов обратились в медучреждение
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Шесть членов детской хоккейной команды, попавшей в ДТП в Ростовской области, обратились в медучреждение, им оказана необходимая помощь. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Им была оперативно оказана необходимая помощь», — отметила она.

Информация о произошедшем ДТП появилась 3 ноября. Все произошло на 191-м км автодороги Волгодонск — Ростов-на-Дону. Как указывает Госавтоинспекция Ростовской области, водитель автомобиля Hyundai Solaris не смог справиться с управлением и врезался в Kia Sportage. После этого автомобиль Kia столкнулся с машиной Toyota Corolla. Два человека не выжили — как уточнила Волк, это водитель Hyundai Solaris и пассажир, находившийся в этой машине.

25 октября появилась информация, что детская команда по спортивной гимнастике попала в ДТП в Самаре. Автобус, в котором находились 17 детей и два взрослых, столкнулся с легковым автомобилем. Все пострадавшие были доставлены в больницу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Началась проверка соблюдения законодательства, регулирующего порядок перевозки детей. Также на контроль взят ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ («Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее на гонке в Аргентине машина врезалась в трибуны.

