Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, перевозившего детей-спортсменов

По факту ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, возбуждено дело

Попавший в ДТП автобус в Самаре перевозил детскую команду по спортивной гимнастике. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канала ведомства.

Идет проверка соблюдение законодательства, регулирующего порядок перевозки детей. Также контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

В региональном СУСК России сообщили, что допросят водителя и очевидцев происшествия.

ДТП произошло 25 октября. Автобус, в котором находились 17 детей и два взрослых, столкнулся с легковым автомобилем. Все пострадавшие доставлены в больницу, состояние уточняется.

На месте происшествия работали врачи и инспекторы ГИБДД, причины аварии устанавливаются.

Ранее российские футбольные арбитры попали в ДТП с пьяным водителем.