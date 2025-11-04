У «Спартака» нашли проблему, связанную со Станковичем

Экс-игрок Корнаухов: если у «Спартака» пойдет кураж, то его не остановишь

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что главному тренеру московского «Спартака» Деяну Станковичу трудно контролировать свои эмоции по ходу матчей, и это сильно сказывается на команде. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это же касается и игры команды. У «Спартака» высокого уровня футболисты. Если у них пойдет кураж, то их не остановишь. У них есть классные матчи. Но все это нестабильно. Так всю карьеру Станковича в «Спартаке». Это сложно исправить», — отметил он.

20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт с тренером Деяном Станковичем. Однако 28 октября агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» пока прекратил поиски замены.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидера уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее экс-наставник «Спартака» назвал своих кандидатов на роль главного тренера клуба.