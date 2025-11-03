«Спартак» не смог вовремя вылететь из Краснодара

«Матч ТВ»: авиарейс «Спартака» из Краснодара в Москву был перенесен

Московский «Спартак» не сумел вовремя вылететь из Краснодара после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Рейс был задержан на некоторое время, однако футболисты и тренерский штаб команды все же смогли улететь из краснодарского аэропорта и уже приземлились в Москве.

Матч на стадионе «Ozon Арена» завершился со счетом 2:1 в пользу «Краснодара», который доигрывал встречу в меньшинстве.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков в 14 встречах в РПЛ.

Следующий матч «Спартак» проведет в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России и сыграет дома с московским «Локомотивом» 6 ноября. 9 числа команда в рамках 15-го тура национального первенства сразится на выезде с грозненским «Ахматом».

Ранее «Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Краснодара».