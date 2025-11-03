На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны пять претендентов на звание лучшего футболиста октября в РПЛ

РПЛ объявила пять номинантов на звание лучшего футболиста октября
true
true
true
close
Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Объявлены имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока октября в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В список номинантов вошли вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев и голкипер «Балтики» Максим Бориско, оба сохранившие свои ворота сухими в трех матчах.

Среди полевых игроков номинированы полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и нападающий Дмитрий Воробьев, забившие по два гола и отдавшие голевые передачи.

Также в списке нападающий московского «Динамо», отметившийся двумя голами и двумя результативными передачами.

2 ноября матч «Спартак» — «Краснодар», прошедший на стадионе «Ozon Арена», завершился со счетом 2:1 в пользу южан, которые доигрывали встречу в меньшинстве.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее экс-директор «Спартака» Александр Шикунов заявил, что у Деяна Станковича традиция получать желтые карточки.

