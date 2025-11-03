«Это уже традиция»: экс-директор «Спартака» о желтой карточке Станковича

Экс-директор «Спартака» Шикунов о желтой карточке Станковича: у него агония

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов заявил, что желтые карточки главному тренеру команды Деяну Станковичу становятся уже традицией из-за избытки эмоциональности наставника. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это уже какая-то традиция. Станкович совсем не умеет себя сдерживать, он неисправим. Сделай уже хоть какие‑то выводы, так вести себя нельзя. Такое ощущение, что у него агония какая‑то», — заявил Шикунов.

Инцидент произошел в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», где Станкович был наказан за эмоциональные протесты в первом тайме.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее «Спартак» включил тренера «Целе» в список кандидатов на замену Станковичу.