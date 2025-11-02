Российский хоккеист НХЛ оштрафован на несколько тысяч долларов

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой по рукам защитника «Виннипег Джетс» Логана Стэнли. Об этом сообщает пресс‑служба Департамента безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ситуация произошла в матче регулярного чемпионата, где «Питтсбург» уступил со счетом 2:5.

Малкин получил максимальный штраф за подобное нарушение.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову, Александру Могильному.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 года, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее в КХЛ положительно оценили наказание пойманного на кокаине игрока «Спартака».