Гол и два паса российского хоккеиста принесли «Минессоте» победу в НХЛ

Гол и две передачи Тарасенко помогли «Миннесоте» одолеть «Ванкувер»
James Guillory-USA TODAY Sports/Reuters

«Миннесота Уайлд» победила «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр», завершилась с результатом 5:2. В составе победившей команды голами отметились Марко Росси, Райан Хартман, Юнас Бродин, Винни Хиностроза. Также шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарасенко, который еще оформил две результативные передачи. Еще один россиянин — Кирилл Капризов — результативными действиями не отметился.

В составе «Ванкувера» дубль оформил Дрю О'Коннор.

В июне 2025 года Тарасенко пополнил состав «Миннесоты». Прежняя команда Тарасенко «Детройт Ред Уингз» обменяла нападающего на будущую компенсацию. 33-летний российский хоккеист сменил четвертый клуб в лиге за последние два года. Ранее он на протяжении десяти лет играл за коллектив «Сент-Луис Блюз».

В следующем матче «Миннесота», которая прервала серию поражений из пяти матчей, сразится с «Нэшвилл Предаторз» 5 ноября. «Ванкувер» также сыграет с «Нэшвиллом», но на день раньше.

Ранее российский хоккеист добился уникального достижения в клубе НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
