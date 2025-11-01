Футболист «Зенита» рассказал, воспользуется ли возможностью получить российский паспорт

Футболист «Зенита» о получении паспорта России: если возникнет необходимость

Футболист «Зенита» Вендел рассказал, что получит российский паспорт, если возникнет такая необходимость, передает «Чемпионат».

«Это не только моё решение, но ещё и большого количества людей. Если возникнет необходимость, никаких проблем с этим нет», — сказал Вендел.

Вендел играет за «Зенит» с 2020 года. В составе петербургского клуба он четыре раза становился чемпионом России.

1 ноября «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0.

Первый мяч забил футболист «Зенита» Педро. Он отличился на девятой минуте матча. В конце встречи отличился Андрей Мостовой. Мостовой отпраздновал забитый мяч, надев черную маску, что, возможно, является отсылкой к попытке его похищения в октябре 2025 года.

Ранее «Зенит» продлил контракт с Венделом.