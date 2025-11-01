Российского футболиста назвали мировой звездой

Футболист московского ЦСКА Данил Куговой заявил, что экс-футболист петербургского «Зенита» Роман Широков является звездой мирового футбола, передает Sport24.

«Кто из российских футболистов является мировой звездой? Роман Широков. Это первое, что в голову пришло. Он хороший футболист. Аршавин? Тут вопросов нет. Он за «Арсенал» четыре гола в одном матче забивал», — сказал Круговой.

Широков играл за петербургский «Зенит» с 2008 по 2014 год. Вместе с сине-бело-голубыми он выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

За московский «Спартак» экс-полузащитник выступал в сезоне-2014/2015. Всего в футболке клуба он провел 19 матчей, в которых отметился одним голом.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что сборная России сыграет на международном турнире.