Сборная России сыграет на международном турнире

Молодежная сборная России примет участие в международном турнире в Киргизии. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Российская сборная, главным тренером которой является Иван Шабаров, сразится против олимпийских сборных (игроки не старше 23 лет) Ирана, Киргизии и Бахрейна. Турнир состоится в городе Ош. Матчи с участием россиян пройдут 12, 15 и 18 ноября.

Последний матч российские футболисты провели против соперников из Белоруссии 13 октября. Команды сыграли вничью 1:1. Счет уже на 5-й минуте открыл полузащитник белорусской команды Владислав Варакса. Россияне смогли восстановить равновесие лишь на 68-й минуте усилиями форварда «Урала» Ильи Ишкова.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Валерий Карпин изменил состав сборной России на матчи с Перу и Чили.