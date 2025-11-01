На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции отказался от «Спартака» из-за России

Французский тренер Блан отказался возглавить «Спартак»
IMAGO/Global Look Press

Французский тренер Лоран Блан, в сентябре покинувший саудовский «Аль-Иттихад», отказался от предложения возглавить московский «Спартак». Об этом пишет Metaratings.ru.

«Посредники несколько раз контактировали с представителями Блана по поводу возможной работы в России, в частности в «Спартаке», но получили отказ с объяснением, что на данный момент француз не рассматривает работу в России», — указано в статье.

В своей карьере Блан тренировал французские «ПСЖ», «Лион» и «Бордо», катарский «Эр-Райян», а также работал в сборной Франции.

20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт с тренером Деяном Станковичем. Однако 28 октября агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» пока прекратил поиски замены.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка за 13 туров.

Ранее легенда ЦСКА заявил о проблемах «Спартака» из-за ситуации со Станковичем.

