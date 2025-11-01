«Есть все»: легенда сборной России о победе «Зенита» в РПЛ

Экс-игрок Кирьяков: у «Зенита» есть все, чтобы вернуть себе чемпионское звание

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков выразил уверенность, что петербургский «Зенит» сможет завоевать золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в текущем сезоне. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«У «Зенита» есть все, чтобы вернуть себе чемпионское звание. Эта команда является фаворитом в любой отдельно взятой игре по ходу всего чемпионата. Это ее отличительная черта», — отметил он.

После 13-ти туров национального первенства петербургская команда, которую тренирует Сергей Семак, расположилась на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 26 баллов. В 14-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле сразится с московским «Локомотивом» 1 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

