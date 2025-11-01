На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев вылетел с «Мастерса» в Париже

Теннисист Медведев проиграл Звереву на «Мастерсе» в Париже
Go Nakamura/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже.

В четвертьфинале российский спортсмен сражался с представителем Германии Александром Зверевым. Встреча, которая длилась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5).

Медведев выполнил пять подачи навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Зверева четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В полуфинале парижского турнира Зверев сразится с итальянским теннисистом Янником Синнером.

В октябре Медведев одержал победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). До этого Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. Последний раз он побеждал на турнире в мае 2023 года.

На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

Ранее российский теннисист был дисквалифицирован на четыре года за допинг.

Летние виды спорта
