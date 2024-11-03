Российский футболист оформил хет-трик за «Манчестер Юнайтед»

Российский футболист Амир Ибрагимов оформил хет-трик за юношескую команду английского «Манчестер Юнайтед» в матче против «Лидса».

Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу манкунианцев.

Ибрагимов является уроженцем Дагестана. Футболист переехал в Великобританию вместе с семьей в возрасте 11 лет. Сначала он занимался футболом в академии «Шеффилда», а в 2017 году попал в систему «Манчестер Юнайтед».

30 августа 2022 года было объявлено, что Ибрагимов продлил соглашение с «Манчестер Юнайтед» и будет выступать за команды из системы английского клуба до 17 лет. Этим летом футболист подписал свой первый профессиональный контракт.

В апреле 2024 года Ибрагимов получил вызов в юношескую сборную Англии.

Ранее Ибрагимов забил три мяча за команду до 16 лет в матче против «Ливерпуля». Встреча, которая проходила в рамках кубка Английской премьер-лиги, завершилась со счетом 5:2 в пользу «МЮ».

Ранее было названо имя главного тренера «Манчестер Юнайтед».