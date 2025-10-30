Игру «Спартака» сравнили с «Реалом»

Тренер Шалимов заявил, что ему волнительно за «Спартак»

Российский тренер Игорь Шалимов заявил, что ему волнительно за московский «Спартак» перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает «Матч ТВ».

«За «Спартак» волнительно, нестабильно. Так может играть «Реал», когда у тебя Беллингем, Мбаппе и Винисиус — за них не нужно забегать. Можно не наигрывать какие-то фланги, когда Винисиус способен уйти влево, сместиться вправо», — сказал Шалимов.

Встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 2 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» идет на первой строчке, набрав 29 очков. У его ближайших преследователей — московский «Локомотива» и ЦСКА — на два балла меньше. «Спартак» расположился на шестой строчке в РПЛ, в активе команды 22 балла.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал команду шальной.