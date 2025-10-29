На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ак Барс» обыграл «Металлург» в матче лидеров КХЛ

«Ак Барс» одолел «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Казанский «Ак Барс» одержал уверенную победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани, завершилась со счетом 4:0. Голами в составе победившей команды отличились Дмитрий Яшкин, который открыл счет на 31-й минуте, Радэль Замалтдинов (32-я минута) и Илья Карпухин, который оформил дубль, отличившись на 45-й и 59-й минутах.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Для «Ак Барса» эта победа стала 11-й подряд. Команда идет на втором месте в Восточной конференции КХЛ, набрав 31 очко. Магнитогорский клуб потерпел второе поражение в трех последних матчах, он лидирует на «Востоке», имея на балл больше, чем «Ак Барс».

В следующем матча казанский клуб на своем стадионе примет тольяттинскую «Ладу» 1 ноября. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Металлург» 3 ноября на своей арене примет «Шанхайских Драконов», матч начнется в 14:30 мск.

Ранее аутсайдер КХЛ выиграл четвертый матч подряд, разгромив соперника.

Хоккей. КХЛ
