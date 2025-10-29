На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, получил ли наказание экс-звезда «Зенита» за слова про СВО

Свищев: экс-футболист «Зенита» Клаудиньо избежал наказания за слова об СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Получивший российское гражданство экс-полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо избежал наказания после своих скандальных высказываний про СВО. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«По результатам проверки МВД зафиксирована одна публикация высказываний Клаудиньо, которая находится в публичном поле. Она была охарактеризована как журналистское изложение слов Клаудиньо. Иных материалов, которые могли бы носить характер дискредитации, не выявлено», — отметил он.

Бразилец, который во время игры за «Зенит» получил российское гражданство, в недавнем интервью сообщил, что одной из причин его ухода стала СВО. Он подчеркнул, что на российский футбол в мире и раньше не обращали большого внимания, а после 2022 года ситуация стала еще хуже.

5 сентября появилась информация, что слова игрока про СВО проверит Генпрокуратура. На следующий день после этого Клаундиньо объяснился за свои слова про уход из клуба на фоне СВО и отметил, что никогда не хотел покидать команду именно из-за политических проблем.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год. За это время он провел за команду 124 матча во всех турнирах и забил 21 мяч. В составе сине-бело-голубых трижды стал чемпионом России. В настоящий момент бразильский полузащитник выступает за катарский «Аль-Садд».

Ранее в Госдуме заявили, что дело баскетболиста Даниила Касаткина может быть политическим.

Футбол. Чемпионат России
