На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рублев уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

Теннисист Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Париже обыграв Тьена
true
true
true
close
Jaimi Joy/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге «Мастерса» в Париже обыграл американца Ленера Тьена.

Встреча, которая продолжалась 1 час 20 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4.

В третьем круге Рублев сыграет с Беном Шелтоном. Матч состоится 29 октября. Финальный матч турнира запланирован на 2 ноября.

24 октября 18-летняя Мирра Андреева, занимающая первую позицию в рейтинге среди российских теннисисток, не смогла отобраться в одиночный разряд Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Александр Бублик объяснил отказ от рукопожатия после матча в Париже.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами