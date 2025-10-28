Рублев уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

Теннисист Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Париже обыграв Тьена

Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге «Мастерса» в Париже обыграл американца Ленера Тьена.

Встреча, которая продолжалась 1 час 20 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4.

В третьем круге Рублев сыграет с Беном Шелтоном. Матч состоится 29 октября. Финальный матч турнира запланирован на 2 ноября.

24 октября 18-летняя Мирра Андреева, занимающая первую позицию в рейтинге среди российских теннисисток, не смогла отобраться в одиночный разряд Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

