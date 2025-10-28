Осужденная за мошенничество чемпионка мира подозревается в краже у еще четырех человек

Десятикратная чемпионка мира по биатлону из Франции Жулия Симон, получившая условный срок, подозревается в воровстве у коллег по сборной Франции. Об этом пишет издание L'Equipe.

В ходе судебного заседания, которое состоялось 24 октября, прокурор заявил, что четыре биатлонистки выразили свои подозрения в связи с пропажей вещей. Анаис и Клоэ Шевалье заметили пропажу личных вещей и купюры в €50. Каролин Коломбо также заметила пропажу наличных (сумма не указана), а Лу Жанмонно – исчезновение личных вещей, когда они жили в одном номере с Симон.

Симон была приговорена к трем месяцам условного тюремного заключения за кражу и мошенничество. Также Симон обязана выплатить штраф в размере €15 тыс. Сама спортсменка вину в суде признала.

Инциденты с банковскими картами случились в 2021 году во время сбора французской команды в Норвегии в 2021 году, а также на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в 2022 году. На спортсменку было изначально подано две жалобы, в том числе от еще одной французской биатлонистки Жюстин Бреза-Буше. Симон была обвинена в том, что она использовала чужие банковские карты для совершения покупок в интернете. По итогу разбирательств следствие установило трех потерпевших, включая Бреза-Буше.

