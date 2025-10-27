Суд оштрафовал фаната «Зенита» за оскорбительный баннер в адрес министра спорта РФ

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал болельщика «Зенита» за баннер с оскорблением в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в три тысячи рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел во время матча Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом». Болельщики разместили на трибуне баннер, содержащий нецензурное выражение в адрес Дегтярева. Поводом для акции стало заявление министра о том, что он не знает главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Суд признал действия фаната административным правонарушением, напомнив о недопустимости подобных форм выражения мнения на спортивных аренах.

26 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

