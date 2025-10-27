Суд арестовал пытавшихся похитить футболиста Мостового

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу похитителей футболиста Мостового

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемых в похищении нападающего «Зенита» Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В суде уточнили, что были арестованы Степан Мирошин, Самир Павлов, Владислава Яковлева и Рустам Худайкулов. Они обвиняются похищении человека и разбое.

«Мирошин не возражал против удовлетворения ходатайства следователя, остальные фигуранты возражали, просили избрать им меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Подозреваемые будут находиться под стражей до 25 декабря.

Мостового попытались похитить в Санкт-Петербурге 23 октября, но он сумел отбиться от нападавших. Позже злоумышленники совершили удачную попытку киднеппинга, их жертвой стал зять депутата Госдумы. Четверо подозреваемых уже задержаны, возбуждены уголовные дела. Адвокат Максим Сильвестри (Калинов) рассказал «Газете.Ru», что грозит похитителям.

