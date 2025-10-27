На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Футболиста Мостового пытались похитить на улице

Футболиста «Зенита» Мостового пытались похитить на улице
true
true
true
close
Vyacheslav Yevdokimov/Wikimedia

Футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового попытались похитить на улице в Санкт-Петербурге, сообщает Mash на спорте.

Мостового схватили за руки и попытались затащить в машину. Спортсмен отбился с помощью случайного прохожего, который вмешался в происходящее.

Через два дня на том же месте преступники похитили зятя депутата Госдумы. Злоумышленники заставили его отдать 2,5 млн рублей, а также требовали передать остальное машинами через жену.

Заведены уголовные дела за похищение и разбой. Похитители уже задержаны.

26 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

На 83-й минуте «Динамо» могло остаться в меньшинстве, прямую красную карточку получил Курбан Расулов, однако наказание было отменено после вмешательства VAR.

Ранее в Эквадоре футболист спрятался под кроватью, когда похищали его семью.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами