Футболиста Мостового пытались похитить на улице

Футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового попытались похитить на улице в Санкт-Петербурге, сообщает Mash на спорте.

Мостового схватили за руки и попытались затащить в машину. Спортсмен отбился с помощью случайного прохожего, который вмешался в происходящее.

Через два дня на том же месте преступники похитили зятя депутата Госдумы. Злоумышленники заставили его отдать 2,5 млн рублей, а также требовали передать остальное машинами через жену.

Заведены уголовные дела за похищение и разбой. Похитители уже задержаны.

26 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

На 83-й минуте «Динамо» могло остаться в меньшинстве, прямую красную карточку получил Курбан Расулов, однако наказание было отменено после вмешательства VAR.

Ранее в Эквадоре футболист спрятался под кроватью, когда похищали его семью.