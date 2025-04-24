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В Эквадоре футболист спрятался под кроватью, когда похищали его семью

В Эквадоре похитили семью футболиста Родригеса
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Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images

В эквадорском городе Гуаякиль похитили жену и ребенка футболиста, защитника футбольного клуба «Эмелек» Джексона Родригеса. Об этом сообщает AP.

Источник утверждает, что инцидент произошел утром 23 апреля. Начальник полиции Эдисон Родригес рассказал, что по словам футболиста, он спрятался под кроватью, когда услышал, что неизвестные ломают входную дверь.

Также 26-летний защитник сообщил, что увидел в окно, что похитители «ехали в сером пикапе с двойной кабиной».

По данным правительства, в период с января по март было зарегистрировано 2345 насильственных смертей, 742 из которых произошли в Гуаякиле, расположенном в 270 километрах к юго-западу от столицы Кито.

В конце февраля футболиста сборной Уругвая Николаса Фонсеку похитили в Мексике, а в январе грабители взломали дом российского хоккеиста Евгения Малкина.

Ранее стало известно, какая звезда займет место Винисиуса в «Реале».

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