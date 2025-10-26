«Пусть шарфик «Локомотива» снимает»: Дзюба пожаловался на комментатора

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба пожаловался на комментатора матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом», обвинив его в предвзятости. Его слова приводит Rusfootball.

«На будущее комментатору — когда комментирует, пусть шарфик «Локомотива» перед игрой снимает. Говорил, что у нас медленные игроки или еще что-то», — заявил форвард.

Встреча, которая прошла в Саранске, завершилась со счетом 1:1. На 42-й минуте Артем Дзюба ассистировал Марку Беншимолу, который вывел «Акрон» вперед. «Локомотив» сравнял счет на 67-й минуте, когда Сесар Монтес головой забил после подачи с углового от Алексея Батракова.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Акрон» имеет одну победу в последних десяти матчах РПЛ, занимает 12-е место с 12 очками и опережает зону вылета на пять баллов. «Локомотив» не проиграл в 13 матчах текущего сезона (семь побед, шесть ничьих), теперь разделяет с ЦСКА первое место с 27 очками. Последний чемпионский титул «Локомотива» был в 2018 году.

