«Слушать невозможно»: брату Хабиба дали совет

Экс-боец Тактаров посоветовал Умару Нурмагомедову учить английский язык
UFC

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и актер Олег Тактаров посоветовал бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умару Нурмагомедову учить английский язык. Его слова приводит Metaratings.

«Рекомендую купить видеомагнитофон с кассетой «Лицо со шрамом». Поможет ему выучить английский. Здоровья у него вагон, желания тоже. Надо мозги развивать. Пускай учит английский язык, а то эту речь слушать уже невозможно. Все уже разговаривать научились. Хабиб нормально разговаривает, Махачев – прекрасно говорит», — заявил Тактаров.

Нурмагомедов на турнире UFC 321 в Абу-Даби одержал победу единогласным решением судей после трех раундов против Баутисты. Для российского бойца это стало 19-й победой в профессиональной карьере при одном поражении.

17 октября 2025 года Нурмагомедов рассказал о своих карьерных приоритетах, заявив, что в случае выбора между борьбой за чемпионский пояс и реваншем с Мерабом Двалишвили он может отдать предпочтение мести. В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, грузинский боец Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых Двалишвили одержал победу единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

Умар Нурмагомедов — троюродный брат непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Хабиб Нурмагомедов отметил прогресс троюродного брата.

