Игрок «Акрона» потрогал себя за гениталии после гола «Локомотиву»

Футболист тольяттинского «Акрона» Марк Беншимол потрогал себя за гениталии сразу после забитого мяча в ворота «Локомотива» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У форварда спустились шорты во время празднования, после чего нападающий сборной Кабо-Верде начал трогать собственные гениталии. В итоге сзади к нему подбежал еще один игрок «Акрона» Максим Кузьмин, который тут же подтянул спущенные шорты одноклубнику.

Встреча, которая прошла в Саранске, завершилась со счетом 1:1. На 42-й минуте Артем Дзюба ассистировал Беншимолу, который вывел «Акрон» вперед. «Локомотив» сравнял счет на 67-й минуте, когда Сесар Монтес головой забил после подачи с углового от Алексея Батракова.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Акрон» имеет одну победу в последних десяти матчах РПЛ, занимает 12-е место с 12 очками и опережает зону вылета на пять баллов. «Локомотив» не проиграл в 13 матчах текущего сезона (семь побед, шесть ничьих), теперь разделяет с ЦСКА первое место с 27 очками. Последний чемпионский титул «Локомотива» был в 2018 году.

Ранее защитник «Локомотива» оказался недоволен игрой команды в матче с «Акроном».