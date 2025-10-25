На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно состояние детей-спортсменов, пострадавших в ДТП в Самаре

ТАСС: в Самаре пострадавшие в ДТП дети находятся в состоянии средней тяжести
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash»

Четверо детей-гимнастов, пострадавших в ДТП в Самаре, находятся в состоянии средней тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Семь пострадавших, из них четверо несовершеннолетних 14-15 лет, девочки, со средней степенью тяжести», — рассказал источник.

Также сообщалось, что идет проверка соблюдение законодательства, регулирующего порядок перевозки детей. Также контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

В региональном СУСК России сообщили, что допросят водителя и очевидцев происшествия.

В апреле 2025 года автобус с юными хоккеистками попал в ДТП около Перми.

Ранее хоккеист Матвей Мичков попал в ДТП.

