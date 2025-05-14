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Хоккеист Мичков попал в ДТП

Baza: российский хоккеист Мичков попал в ДТП в Дубае
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Global Look Press

Российский хоккеист «Филадельфии Флайерс» Матвей Мичков попал в ДТП на арендованной машине в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

В публикации отмечается, что спортсмен вместе с другом арендовал автомобиль BMW 430 еще 3 мая. Через несколько дней они попали в аварию, за рулем находился друг Мичкова, у которого было право управлять машиной, а хоккеист сидел рядом.

Представители спортсмена утверждают, что сервис по аренде требует с Мичкова выплатить $100 млн за разбитый автомобиль. Ситуация осложняется тем, что у владельца BMW остались паспорта россиян.

Издание подчеркивает, что хоккеист уже вылетел из ОАЭ.

В сентябре 2024 года в Москве возле стадиона «Спартак» хоккеист-любитель устроил опасный дрифт, чем вызвал недовольство жителей. 30-летний Даниил Доос приехал на своей BMW M2 Coupe прямо к арене красно-белых. Вместо спокойной поездки мужчина начал дрифтовать, чем сильно потревожил жителей ближайших домов.

Ранее стало известно о штрафах Артема Дзюбы.

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