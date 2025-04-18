Автобус с юными хоккеистками попал в ДТП около Перми

Микроавтобус с юными хоккеистками, ехавшими со всероссийских соревнований «Золотая шайба» в Чайковском, попал в ДТП с грузовым автомобилем вблизи села Романово. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

«Пострадали пассажиры микроавтобуса, в том числе дети. Один ребенок и один взрослый госпитализированы, в настоящее время получают всю необходимую медицинскую помощь. Остальные направлены на амбулаторное лечение и в травмпункт для дополнительного осмотра», — написал он.

Также Махонин поручил держать состояние пострадавших пассажиров на особом контроле.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе один несовершеннолетний. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Mercedes ехал слишком быстро и не выдержал дистанцию, врезавшись в Lada Granta, которую отбросило в кювет, а далее столкнулся с лесовозом, ехавшим попутно.

Возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сотрудник «Спартака» погиб в ДТП.