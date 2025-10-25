Детская команда по спортивной гимнастике попала в ДТП в Самаре

Детская команда по спортивной гимнастике попала в ДТП в Самаре, сообщает Telegram-канал Mash.

Автобус, в котором находились 17 детей и два взрослых, столкнулся с легковым автомобилем. Все пострадавшие доставлены в больницу, состояние уточняется.

На месте работают врачи и инспекторы ГИБДД, причины аварии устанавливаются.

14 октября 2025 года российско-австралийский боксер Никита Цзю попал в аварию и получил незначительные травмы.

«Автомобиль, в котором он ехал, на перекрестке столкнулся с другой машиной. Никита получил незначительные травмы и сейчас восстанавливается дома со своей семьей», — рассказал он.

В 2025 году Цзю-младший должен был провести поединок, однако теперь бой находится под вопросом. 20 августа 2025 года 27-летний Цзю завоевал титул Всемирной боксерской организации (WBO) Interсontinental, победив Лулзима Исмаили из Северной Македонии.

Ранее автобус с футбольной командой попал в ДТП в Омской области.