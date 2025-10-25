На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Детская команда по спортивной гимнастике попала в ДТП

Детская команда по спортивной гимнастике попала в ДТП в Самаре
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash»

Детская команда по спортивной гимнастике попала в ДТП в Самаре, сообщает Telegram-канал Mash.

Автобус, в котором находились 17 детей и два взрослых, столкнулся с легковым автомобилем. Все пострадавшие доставлены в больницу, состояние уточняется.

На месте работают врачи и инспекторы ГИБДД, причины аварии устанавливаются.

14 октября 2025 года российско-австралийский боксер Никита Цзю попал в аварию и получил незначительные травмы.

«Автомобиль, в котором он ехал, на перекрестке столкнулся с другой машиной. Никита получил незначительные травмы и сейчас восстанавливается дома со своей семьей», — рассказал он.

В 2025 году Цзю-младший должен был провести поединок, однако теперь бой находится под вопросом. 20 августа 2025 года 27-летний Цзю завоевал титул Всемирной боксерской организации (WBO) Interсontinental, победив Лулзима Исмаили из Северной Македонии.

Ранее автобус с футбольной командой попал в ДТП в Омской области.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами