Сын Кости Цзю попал в аварию

Российско-австралийский боксер Никита Цзю попал в аварию и получил незначительные травмы. Об этом рассказал представитель No Limit Boxing Тим Эшворт, его слова приводит BoxingScene.

«Автомобиль, в котором он ехал, на перекрестке столкнулся с другой машиной. Никита получил незначительные травмы и сейчас восстанавливается дома со своей семьей», — рассказал он.

В 2025 году Цзю-младший должен был провести поединок, однако теперь бой находится под вопросом.

20 августа 2025 года 27-летний Цзю завоевал титул Всемирной боксерской организации (WBO) Interсontinental, победив Лулзима Исмаили из Северной Македонии. Поединок, который состоялся в Сиднее, завершился отказом Исмаили от продолжения борьбы — он не вышел на второй раунд.

За свою профессиональную карьеру Цзю одержал 11 побед в 11 боях (все — нокаутом). Никита Цзю — сын боксера Константина Цзю, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе. Это поражение стало для Исмаили первым — до этого боя в его активе были 12 побед в 12 боях.

Ранее непобежденный чемпион мира дебютировал в новом весе нокаутом в первом раунде.