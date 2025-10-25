«Спартак» и «Оренбург» назвали составы на матч РПЛ

Московский «Спартак» и «Оренбург» назвали составы на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Ву, Литвинов, Денисов, Умяров, Ж. Фернандеш, Барко, Маркиньос, Солари, Угальде.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Муфи, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Томпсон, Алешандре.

Встреча состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Рафаэль Шафеев.

После 12-ти туров РПЛ красно-белые под руководством Деяна Станковича расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. Оренбургская команда — один из аутсайдеров лиги, клуб идет на 14-м месте с восемью баллами.

В следующем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с одним из лидеров — «Краснодаром». Матч состоится 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Оренбург» в тот же день на домашнем стадионе примет «Сочи», старт матча — 12:00 мск.

