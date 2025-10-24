Легенда «Спартака»: «Зенит» выглядит предпочтительней в матче с «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что петербургский «Зенит» выглядит предпочтительней в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо».

«Является ли «Зенит» явным фаворитом в матче с «Динамо? Будет сложный матч для обеих команд. «Зенит» считается лидером чемпионата, несмотря на то, что отстает от лидеров на три очка. Москвичи могут преподнести сюрприз. Не сказал Матч будет проходить в Санкт-Петербурге, команда Семака выглядит более сбалансированной по игре. У «Динамо» есть проблемы в обороне. В футболе все может произойти. «Зенит» выглядит предпочтительней «Динамо», — сказал Деменко.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Зенит» идет на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка, «Динамо» идет на восьмом месте, имея в активе 16 очков.

Ранее в «Динамо» рассказали, как клуб может выиграть РПЛ.