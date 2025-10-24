На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дом легенды «Реала» Касильяса обокрали

В Мадриде арестовали супружескую пару по подозрению в краже часов у Касильяса
Rui Vieira/AP

Сотрудники полиции Испании арестовали супружескую пару по подозрению в краже пяти роскошных часов из дома бывшего вратаря сборной Испании и мадридского «Реала» Икера Касильяса в Мадриде. Об этом сообщает Fuentes Informadas.

По информации СМИ, супруги долгое время работали в доме футболиста, она — домработницей, он — охранником. Муж с женой разработали план ограбления, согласно которому подменили оригиналы часов их копиями, поэтому пропажа была обнаружена не сразу. Украденные часы, среди которых было несколько золотых моделей Rolex стоимостью более €50 тыс. каждая, воры разобрали и продавали детали по отдельности, что затрудняет их поиск.

Касильяс в составе сборной Испании — чемпион мира (2010) и двукратный чемпион Европы (2008 и 2012). В составе мадридского «Реала» вратарь пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны, а на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

Ранее многократная чемпионка мира по биатлону призналась в краже.

Летние виды спорта
