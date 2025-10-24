На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Грузинский чемпион UFC ждет провала Нурмагомедова на турнире UFC 321

Чемпион UFC Двалишвили: я сломал Умара, надеюсь, Батиста станет моим соперником
Gary A. Vasquez-Imagn Images/Reuters

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили поделился ожиданиями от боя между российским бойцом Умаром Нурмагомедовым и американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321 в подкасте UFC Unfiltered.

«Прогноз на этот бой — победит Баутиста. Умар хитер, конечно. Будь это бой на пять раундов, тогда я бы сказал, что у Баутисты больше шансов», — заявил Двалишвили. Он также добавил, что рассчитывает на победу Баутисты как на возможность организовать новый титульный бой: «Думаю, я сломал Умара. Надеюсь, Батиста станет моим следующим соперником».

Поединок состоится 25 октября в Абу-Даби. Нурмагомедов имеет в активе 18 побед и одно поражение, Батиста — 16 побед и два поражения.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых Двалишвили одержал победу единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере. Баутиста подходит к бою на серии из двух побед — в июне он одержал победу над Патриком Миксом, а его профессиональный рекорд составляет 16 побед и 2 поражения.

Ранее Нурмагомедов заявил, что собирается выиграть Баутисту и сразиться с Двалишвили.

