В «Зените» опровергли проблемы с лидером команды

Бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон, перешедший в команду два месяца назад за €25 млн, не хочет уезжать из России. Об этом в интервью «Спортсу» заявил тренер сине-бело-голубых Вильям де Оливейра.

По его словам, информация о том, что южноамериканец недоволен пребыванием в Санкт-Петербурге, не соответствует действительности.

«Мы всегда рядом — видим, что все в порядке. Просто у него такое выражение лица, из-за которого все думают, что он чем-то недоволен. На самом деле он очень позитивный человек», — заявил де Оливейра.

Игрок перешел в «Зенит», хотя мог продолжить карьеру в саудовском «Аль-Насре», за который выступает Криштиану Роналду. Однако сине-бело-голубые оказались более расторопными и оформили сделку. Сообщалось при этом, что сам спортсмен не был в восторге от переезда в Россию, но все же присоединился к команде из Санкт-Петербурга.

Через некоторое время после этого появилась информация, что его готов перекупить саудовский «Аль-Иттихад». А вскоре стало известно, что и «Аль-Наср» не теряет надежды приобрести Жерсона.

Ранее сбежавший из Украины футболист присоединился к российской команде.