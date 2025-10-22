В сборной России верят в допуск всех спортсменов в ближайшее время

Главный тренер сборной России по велогонкам на треке Андрей Кубеев верит, что на фоне признания незаконным недопуск бобслеистов, скелетонистов и представителей настольного тенниса к соревнованиям санкции с отечественного спорта вскоре могут быть частично сняты. Такое мнение он выразил в интервью «Газете.Ru».

«Международная велосипедная федерация была одной из первых, кто допустил наших спортсменов с нейтральным статусом. Учитывая этот факт и последние решения CAS, я считаю, что такой сценарий в будущем вполне допустим», — сказал он.

Российские велогонщики выступают на трековом чемпионате мира в чилийском Сантьяго с 22 по 26 октября. Россию на соревнованиях представляют Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Валерия Валгонен, Екатерина Евланова и Никита Кирильцев.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее Кубеев рассказал, выступят ли российские велогонщики на ОИ-2028.