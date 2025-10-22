В сборной рассказали, выступят ли российские велогонщики на ОИ-2028

У российских велогонщиков могут быть шансы выступить на летних Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил главный тренер национальной команды по велогонкам на треке Андрей Кубеев.

«Мы видим положительную динамику. В прошлом году квота на чемпионате мира была только у Яны Бурлаковой в одном виде программы. Сейчас же пять наших спортсменов завоевали право выступить уже в девяти видах из 22. Наше представительство расширяется — и это результат последовательной работы», — констатировал специалист.

Он также рассказал о том, на что спортсмены могут рассчитывать на Олимпиаде с учетом того, что на данный момент допуск в командных зачетах на соревнованиях не дают практически никому из россиян.

«Наши основные надежды на пьедестал традиционно связаны с командными дисциплинами. Поскольку сейчас такой возможности у нас нет, мы сосредоточились на совершенствовании индивидуальных качеств спортсменов», — пояснил Кубеев.

Российские велогонщики выступают на трековом чемпионате мира в чилийском Сантьяго с 22 по 26 октября. Россию на соревнованиях представляют Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Валерия Валгонен, Екатерина Евланова и Никита Кирильцев.

Ранее Кубеев рассказал, сколько атлетов не имеют нейтрального статуса.