«Побили мировой рекорд»: тренер сборной России — о шансах на золото чемпионата мира

Тренер Кубеев заявил, что россияне рассчитывают на успех на ЧМ по велотреку

С 22 октября в Чили стартует чемпионат мира по велотреку, на нем выступят пять российских спортсменов. В преддверии начала соревнований главный тренер сборной России по велотреку Андрей Кубеев рассказал «Газете.Ru», как отечественные спортсмены превзошли мировой рекорд и обновили два национальных достижения, оценил шансы своей команды завоевать золотые медали в Чили и раскрыл, как иностранцы относятся к велогонщикам из РФ.

Юниорки побили мировой рекорд

— В 2025 году вы возглавили сборную России по велотреку. Какую работу удалось проделать за это время?

— В структуре национальной команды я работаю с 2015 года, поэтому вся специфика деятельности мне хорошо знакома. Пока рано говорить о кардинальных изменениях, но работа ведется постоянно. Мы определили ключевые ориентиры, собрали и проанализировали данные о первоочередных потребностях команды.

Продолжаю последовательный и систематический контроль за реализацией планов спортивной подготовки. Мы ежегодно корректируем их совместно с тренерским штабом, ставя конкретные цели на сезон для каждого спортсмена.

Из значимых достижений этого года — обновленные национальные рекорды на чемпионате России в мужских и женских командных спринтах, а также результат юниорок, превысивший мировой рекорд.

— В каком состоянии сейчас находятся звезды сборной России?

— Ситуация разная. Например, спортсмены, получившие нейтральный статус, четко видят свои цели на сезон и олимпийский цикл. Для других приходится создавать дополнительные стимулы, чтобы поддерживать мотивацию и конкурентный уровень. Здесь помогают соревнования, которые мы организуем в сроки, близкие к крупным международным турнирам. Это позволяет объективно оценивать рост результатов.

— На чемпионате мира по велотреку, который пройдет с 22 по 26 октября в Чили, выступят пять российских спортсменов — Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Никита Кирильцев, Валерия Валгонен и Екатерина Евланова. Расскажите, как проходила их подготовка к турниру? Сложно ли спортсменам акклиматизироваться в Чили?

— Подготовка у всех шла по индивидуальным планам и была обеспечена на необходимом уровне. Яна Бурлакова тренировалась в составе своей команды в Турции, Алина Лысенко и Екатерина Евланова готовились в Москве, а Никита Кирильцев — в Минске. Валерия Валгонен после выступления на шоссейном чемпионате мира присоединилась к команде уже здесь, в Сантьяго, на завершающем этапе. Говоря о подготовке, важно отметить организацию выезда.

Несмотря на долгий перелет — около 40 часов от двери до двери , — логистика была выстроена на высоком уровне. Команда успешно прошла период адаптации к новым климатическим и географическим условиям. Мягкий климат Чили помог — резких перепадов температуры и влажности нет.

Акклиматизация у всех прошла успешно, пусть и с разной скоростью. Сейчас все чувствуют себя хорошо, тренировки проходят стабильно. В первые дни были небольшие сложности с шоссейными тренировками из-за интенсивного трафика, но мы нашли оптимальные решения. Что касается организации на месте, то сбоев нет, хотя местному оргкомитету есть куда расти. Команда настроена позитивно и с нетерпением ждет старта чемпионата мира.

— Как оцените шансы наших велогонщиков завоевать золото на чемпионате мира?

— В команде четверо спортсменов впервые выступают на элитном чемпионате мира. Безусловно, Яна Бурлакова в статусе действующей чемпионки мира является лидером — и по опыту, и по результативности. На нее равняются остальные. Чемпионат мира — главный старт сезона, и вся подготовка была ориентирована на этот турнир.

Как нам сообщают коллеги из международной федерации, этот чемпионат станет одним из самых многочисленных за последние годы. Конкуренция будет высочайшей, все приехали за медалями. Шансы есть у многих, и, конечно, мы рассчитываем на успешное выступление. Увидим совсем скоро.

За границей поддерживают россиян

— Известно, что Яна Бурлакова тренировалась в Турции. Как за границей сейчас относятся к российским спортсменам? Оказывают ли помощь с подготовкой?

— Как ни странно, но мы практически не сталкивались с каким-либо непозволительным отношением.

Напротив, во всех странах, где мы бывали, к нашим спортсменам относились хорошо, многие готовы были помочь с подготовкой и шли на сотрудничество.

Конечно, были единичные случаи, когда нашей ситуацией пользовались, чтобы, например, отказать в участии спортсменам, которые боролись за рейтинговые очки для отбора на чемпионат мира. Но это скорее исключение, а не правило.

— Как много российских велогонщиков на данный момент имеют право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом?

— Списки спортсменов с нейтральным статусом постоянно обновляются и публикуются на сайте международной федерации. Если говорить о трековых дисциплинах, то таких спортсменов сейчас около 60.

— Тяжело ли соответствовать всем критериям для получения нейтрального статуса?

— Вся процедура и критерии прописаны в специальных правилах. Международная федерация оценивает «нейтральность» каждого спортсмена индивидуально. В отличие от некоторых других видов спорта, в велоспорте эта опция бесплатная .

— Есть ли перспективные российские велогонщики, которым до сих пор не разрешают выступать на международных соревнованиях — даже в нейтральном статусе? Если да, то по каким причинам?

— Конечно, такие спортсмены есть. Например, среди тех, кто обновил рекорд России в командном спринте, около 75% не имеют нейтрального статуса. Причины в каждом случае разные. Четкого, универсального понятия «нейтральности» на практике не существует, и трактовки могут отличаться.

Надежда на возвращение флага России возросла

— Как оцените шансы наших спортсменов отобраться на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе — 2028?

— Мы видим положительную динамику. В прошлом году квота на чемпионате мира была только у Яны Бурлаковой в одном виде программы. Сейчас же пять наших спортсменов завоевали право выступить уже в девяти видах из 22. Наше представительство расширяется — и это результат последовательной работы.

— Если спортсмены сборной России отберутся на Олимпиаду, то на какие медали они смогут там претендовать?

— Наши основные надежды на пьедестал традиционно связаны с командными дисциплинами. Поскольку сейчас такой возможности у нас нет, мы сосредоточились на совершенствовании индивидуальных качеств спортсменов.

— Недавно Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминацией недопуск российских спортсменов на европейские соревнования по настольному теннису. В связи с этим событием, на ваш взгляд, возможен ли допуск россиян на международные турниры под своим флагом и гимном в ближайшее время?

— Международная велосипедная федерация была одной из первых, кто допустил наших спортсменов с нейтральным статусом. Учитывая этот факт и последние решения CAS, я считаю, что такой сценарий в будущем вполне допустим.