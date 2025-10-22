«Универсального понятия нейтральности не существует»: в сборной назвали число недопущенных атлетов

Многие российские велогонщики не имеют нейтрального статуса и не могут выступать на международных соревнованиях, даже несмотря на то, что обновляют рекорды. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал главный тренер сборной России по велогонкам на треке Андрей Кубеев.

«Вся процедура и критерии прописаны в специальных правилах. Международная федерация оценивает «нейтральность» каждого спортсмена индивидуально. В отличие от некоторых других видов спорта, в велоспорте эта опция бесплатная.

Есть ли перспективные российские велогонщики, которым до сих пор не разрешают выступать на международных соревнованиях — даже в нейтральном статусе? Конечно, такие спортсмены есть. Например, среди тех, кто обновил рекорд России в командном спринте, около 75% не имеют нейтрального статуса. Причины в каждом случае разные. Четкого, универсального понятия «нейтральности» на практике не существует, и трактовки могут отличаться», — констатировал Кубеев.

Российские велогонщики выступают на трековом чемпионате мира в чилийском Сантьяго с 22 по 26 октября. Россию на соревнованиях представляют Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Валерия Валгонен, Екатерина Евланова и Никита Кирильцев.

Ранее Кубеев заявил, что за границей спортсмены не сталкиваются с негативом.