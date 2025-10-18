На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Финляндии рассказали, изменится ли их позиция в вопросе допуска российских лыжников

Глава Лыжной ассоциации Финляндии Коркатти: наша позиция по России не изменится
Роман Кручинин/РИА Новости

Глава Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что позиция организации по вопросу возвращения россиян на международные старты не изменится, несмотря на то, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) разослала письмо национальным федерациям с аргументами за допуск российских спортсменов до соревнований, передает Italehti.

«Я не согласна с аргументами, изложенными в письме. Считаю ли я, что оно написано по инициативе русских? Да, безусловно, они пытаются как-то повлиять на ситуацию, ведут свою игру», — сказала Коркатти.

Также Коркатти отметила, что позиция стран Северной Европы не изменится из-за письма.

18 октября стало известно, что FIS направила письмо национальным лыжным федерациям с опросом о допуске спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных турнирах.

Ранее в Норвегии вновь выступили против возвращения России на международные турниры.

